Türkiye Meteoroloji'den bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın yarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'deki fırtınanın gece saatlerinde, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, kuzeyde de yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zaman zaman da 9 kuvvetinde (kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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