Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Büyük bölümü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Balıkesir, Kütahya, Konya, Karaman, Sinop, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Balıkesir, Bilecik, Göller Yöresi, Konya, Karaman, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı 2°C, 11°C

ANKARA Parçalı bulutlu -3°C, 12°C

İZMİR Parçalı bulutlu 5°C, 15°C



