Türkiye Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak ve çamur uyarısı

Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak ve çamur uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak ve çamur uyarısı

Meteoroloji tarafından 26 Nisan için beklenen hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağışın beklendiği, bazılarında ise çamur yağışının olacağı belirtildi. İstanbul'da bugün yağış beklenmezken sıcaklığın 17 derece civarında olacağı belirtildi. İşte 26 Nisan tarihli hava durumu raporu...

26 Nisan 2021, Pazartesi 08:12 Son Güncelleme:
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Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı iç bölgelerde yükselecek. Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Anadolu'da yağmur var. Trakya, Ege, Akdeniz, Güney doğu hariç. Doğu Anadolu'da çamur yağabilir. Yarından sonra sıcaklıklar 4-5 C daha artıyor. Yağış batıdan ayrılıyor" dedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve bu akşam saatlerinde İstanbul çevreleri) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Göller yöresi ile bugün bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bugün Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.


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