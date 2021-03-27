Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor. Sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Ağrı ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 110 ve Konaklı'da 95 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor. Ayrıca Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın için çığ riski bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde yarın yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın çığ oluşma riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.



