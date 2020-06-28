Türkiye Meteoroloji'den bazı illere sağanak yağış uyarısı! İşte 28 Haziran hava durumu

Meteoroloji'den bazı illere sağanak yağış uyarısı! İşte 28 Haziran hava durumu

Türkiye

Meteoroloji'den bazı illere sağanak yağış uyarısı! İşte 28 Haziran hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 28 Haziran hava durumu.

28 Haziran 2020, Pazar 10:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 34
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 38
  • Samsun: Parçalı bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 26
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
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