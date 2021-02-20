Meteorolojiden bir uyarı daha!
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.
20 Şubat 2021, Cumartesi 20:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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AA