Türkiye Meteoroloji'den Bursa'nın 9 ilçesine uyarı! 24 saat boyunca...

Meteoroloji'den Bursa'nın 9 ilçesine uyarı! 24 saat boyunca...

Türkiye

Meteoroloji'den Bursa'nın 9 ilçesine uyarı! 24 saat boyunca...

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda Bursa'nın 9 ilçesi için 24 saatlik yağış beklendiği ifade edildi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 16:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Gemlik, İznik, Yenişehir, Kestel, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde yarın saat 09.00'den itibaren başlayarak, Cuma saat 09.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan Bursa'nın 9 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.

İHA


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