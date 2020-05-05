Meteorolojiden çarşamba günü için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın ( 6 Mayıs Çarşamba) yurdun doğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
05 Mayıs 2020, Salı 18:16 Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak ile Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yerel yağış tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA