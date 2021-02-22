Türkiye Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji'den çığ uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den çığ uyarısı

Türkiye’nin doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda yarından (23 Şubat Salı ) itibaren çığ tehlikesi bulunuyor.

22 Şubat 2021, Pazartesi 19:47 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, serin ve yağışlı hava kütlesinin ülkeyi terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması öngörülüyor. Sıcaklık nedeniyle 28 Şubat’a kadar kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı tahmin ediliyor.

Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA (AA) 

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