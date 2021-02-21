Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

MGM’DEN ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

HAVA DURUMU 21 ŞUBAT 2021

EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 5°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C Az bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 6°C Az bulutlu

RİZE °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C Az bulutlu

ERZİNCAN °C, 4°C Az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C Parçalı bulutlu

KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C Az bulutlu

SİİRT °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C Az bulutlu

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