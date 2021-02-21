Meteoroloji'den çığ ve don uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl?
Meteoroloji 21 Şubat 2021 Pazar günü için bazı illere çığ ve zirai don uyarısında bulundu. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat 2021 hava durumu tahminleri...
21 Şubat 2021, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
MGM’DEN ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
HAVA DURUMU 21 ŞUBAT 2021
EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C Parçalı bulutlu, batı kıyı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 5°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C Az bulutlu
KONYA °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 6°C Az bulutlu
RİZE °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C Az bulutlu
ERZİNCAN °C, 4°C Az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C Parçalı bulutlu
KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C Az bulutlu
SİİRT °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C Az bulutlu