Türkiye Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih verdi... Kar yağışı ve aşırı soğuk geliyor

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih verdi... Kar yağışı ve aşırı soğuk geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Tarih verdi... Kar yağışı ve aşırı soğuk geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevre illerde 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren aşırı soğuk ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

20 Ocak 2022, Perşembe 18:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; "Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından (24.01.2022 Pazartesi) itibaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 22.01.2022 Cumartesi günü; bölge genelinin (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) aralıklı kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Kırşehir il genelinde, Yozgat’ın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 23.01.2022 Pazar günü; bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların bölge genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 24.01.2022 Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava ile birlikte kar yağışının 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

KAYSERİ (İHA) 

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