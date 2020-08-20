Türkiye Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ile Giresun’un kıyı kesimlerinde, yarın gece çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

20 Ağustos 2020, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bu gece Orta Karadeniz’de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun’un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AA

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