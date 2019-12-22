Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir’in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Muğla ve Aydın’da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Antalya’da bugün (23 Aralık Pazartesi) sabah saatlerinden, Mersin’de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

''Dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor''

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, bugün güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bir uyarı da denizcilere

Diğer yandan yapılan son değerlendirmelere göre Kaş - Anamur arasında denizlerde hala güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esen rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, gece saatlerinde kadar güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı!

Meteoroloji, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli rüzgar, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kayseri ve Sivas'ta bu sabah saat 09.00'dan 25 Aralık saat 03.00'e kadar, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta ise bugün sabah saat 08.00 ile ertesi gün 08.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur.

ANKARA (AA)