Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Ağrı, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinde Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, bu akşam ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerde güney yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ve bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa sürteli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu kesimlerde devam eden yağışlarının bu akşam saatlerinde Van'ın güneyi ile Hakkari'nin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



