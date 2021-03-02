Türkiye Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

02 Mart 2021, Salı 18:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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