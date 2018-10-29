Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli’de 2, Iğdır ve Erzincan’da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 6, Kars’ta 5, Ağrı’da 3, Erzurum’da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli’de 19, Erzincan ve Iğdır’da 18, Ağrı’da 15, Kars ve Erzurum’da 14, Ardahan’da 10 derece olacağı kaydedildi.

ÇİFTÇİLERE ZİRAİ DON UYARISI

Yetkililer, bölge genelinde gece beklenen sıcaklıkların minimum seviyeye düşmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin, zirai don olaylarına karşı da çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AA



