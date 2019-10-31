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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde, yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı etkili olacak

31 Ekim 2019, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışın, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.

AA

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