Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı!

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

01 Eylül 2019, Pazar 19:25
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı!

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

SEL BASKINI OLABİLİR

Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtildi.

Salı günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.


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