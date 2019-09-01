Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

SEL BASKINI OLABİLİR

Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtildi.

Salı günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.



