Türkiye Meteorolojiden dört il için zirai don uyarısı

Meteorolojiden dört il için zirai don uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden dört il için zirai don uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için 14-20 Şubat arasında orta kuvvette ve kuvvetli zirai don uyarısında bulunuldu.

12 Şubat 2021, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Pazar gününden itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için beklenen zirai don olayının 20 Şubat Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaların istendi.

AA

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