Türkiye Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için uyarı

Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için uyarı

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

03 Nisan 2021, Cumartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışların oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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