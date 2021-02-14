Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Güney Ege’de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saaat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 18 Şubat öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AA