Türkiye Meteoroloji'den Ege Denizi’nin güneyi için uyarı

Meteoroloji'den Ege Denizi’nin güneyi için uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den Ege Denizi’nin güneyi için uyarı

Ege Denizi’nin güneyinde yarından başlayarak perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.

14 Şubat 2021, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Güney Ege’de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saaat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 18 Şubat öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AA

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