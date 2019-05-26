Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika uyarısı yaparak önümüzdeki hafta Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ülkemiz üzerinde etkili olacağını duyurdu. Türkiye genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Bazı kentlerde sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde 5-10 derece artması bekleniyor. Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcakların Mayıs extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışığına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle;

Ankara: 34

İstanbul: 31

İzmir: 35

Şanlıurfa: 39

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye: 38

Denizli, Düzce, Malatya: 36

Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır: 35

Kayseri, Isparta: 33