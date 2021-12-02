Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 4-12 derece düşen sıcaklıklar, bugünden itibaren yurt genelinde yükselecek. Ancak yarın için Ege ve Marmara’da yeniden lodos uyarısı yapan meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışın batı bölgelerinde iki gün boyunca etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz, yarından itibaren Kuvvetli Yağış uyarısında bulunarak Hürriyet’e şunları söyledi:

“Lodosun etkisini kaybetmesiyle dün, sıcaklıklar ülke genelinde 4-12 derece arasında azaldı ve mevsim normallerinin altına düştü. Bugün ise yurdun batı kesimlerinden başlayarak, cuma günü dahil yurt genelinde sıcaklıklar artacak. Haftanın geri kalanında hava mevsim normalleri civarında olurken, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine de çıkabilir.

BU KEZ HIZI LODOSUN HIZI SAATTE 70 KM

Yağışlı hava, bugün Doğu Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağmur bıraktıktan sonra yurdumuzu terk edecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz üzerinden gelen başka bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz. Cumadan itibaren kuvvetli yağış var. Kıyı Ege’de İzmir, Aydın, Muğla ve Edremit Körfezi çevresinde, cumartesi ise İstanbul dahil Marmara’nın batısı ile Afyonkarahisar hariç Ege Bölgesi, Antalya ve Burdur çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Cuma günü Marmara’da ve Kuzey Ege kıyılarında tekrar Lodos beklentimiz bulunuyor. Ancak bir öncekinde 120 kilometre saate çıkan lodosun bu kez 70 kilometre saate kadar çıkacağını tahmin ediyoruz.”

Pazartesi günü etkili olan lodos nedeniyle İstanbul Maltepe’de karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor.

Şiddetli lodos nedeniyle, Büyükada’daki iskele ve sahil yolu sular altında kaldı. Dalgaların yerinden söktüğü parke taşlar etrafa savruldu.