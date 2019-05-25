Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle hava durumu internette sıklıkla merak edilen konular arasında geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre hava sıcaklığı; iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 25 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA’DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının ve Yozgat çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







