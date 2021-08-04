Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

AA



