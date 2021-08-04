Türkiye Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Cumartesi günü yağış bekleniyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Cumartesi günü yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Cumartesi günü yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin hava durum tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 19:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

AA

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