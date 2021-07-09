Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, 10 Temmuz Cumartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
09 Temmuz 2021, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanaklı geçecek.
Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DİKKATLİ OLUN UYARISI
Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
Öte yandan Iğdır'da öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığınırken, yollardaki sürücüler de zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı.
Sağanağın ardından da kısa süre dolu etkili oldu. Iğdır Belediyesi ekipleri, çalışma başlatırken, bodrum katlar ile iş yerlerine dolan sular çekilerek, temizlendi.
AA