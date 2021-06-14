Türkiye Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberine göre, meteoroloji, Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu arada, Eskişehir kent merkezi ile Sivrihisar, Günyüzü, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde gök gürültülü sağanakla beraber dolu görüldü.

AA

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