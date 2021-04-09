Türkiye Meteorolojiden iki il için uyarı

Meteorolojiden iki il için uyarı

Türkiye

Meteorolojiden iki il için uyarı

Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

09 Nisan 2021, Cuma 21:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmeye göre, Kütahya ve Eskişehir’de bu geceden başlayıp yarın geceye kadar sürecek hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması ön görülen kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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