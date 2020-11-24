Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım 2020 Salı gününe ait hava durumu verilerini açıkladı. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından MGM'den sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. İç Ege ve İç Anadolu'da ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım hava durumu raporu Meteoroloji tarafından açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 24 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri.

Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı)sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu.Bugün hava nasıl olacak? 24 Kasım Salı il il hava durumu listesi

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Muğla kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı kıyıları yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri ile zamanla Alanya ilçesi yer yer çok bulutlu

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -4°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, kıyıları çok bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 1°C, 11°C

Az bulutlu

KARS -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık







