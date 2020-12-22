Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya, Kırşehir, Sivas ve Şanlıurfa çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzey kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları aralıklı hafif yağmurlu

EGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 18°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıHATAY 10°C, 14°C Parçalı bulutlu

ISPARTA 1°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Kırşehir çevreleri ile Eskişehir ve Kırıkkale'nin güney kesimlerinin hafif yağmurlu, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın güney ilçelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.ANKARA -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ilçeleri hafif yağmurlu

KONYA 0°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 7°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ERZURUM -5°C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -8°C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu







