Türkiye Meteoroloji'den İstanbul dahil için 30 il için uyarı

Meteoroloji'den İstanbul dahil için 30 il için uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul dahil için 30 il için uyarı

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu 30 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda, "Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte 20 Ocak 2021 çarşamba günü hava durumu...

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek 

Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısı 

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

15 kente turuncu kodlu uyarı 

Öte yandan Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında 30 kente renkli uyarıda bulunuldu. Buna göre; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Sinop, Bartın, Düzce, Yalova, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Edirne ve Bursa'ya turuncu kodlu uyarı verildi.

15 kente sarı kodlu uyarı 

Ayrıca; Adana, Artvin, Giresun, Mersin, Manisa, İzmir, Ordu, Trabzon, Osmaniye, Samsun, Rize, Muğla, Antalya, Aydın ve Hatay için de sarı kodlu uyarı verildi.

Fırtına uyarısı yapıldı

Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Antalya Körfezi ile açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

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