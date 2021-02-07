Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu.

07 Şubat 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

DHA-AA

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