İstanbul’da öğle saatlerinde gök gürültülü yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul’un Avrupa Yakası’nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

KAPALIÇARŞI'DA SU BASKINI

Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu.

Trafikte araçlar mahsur kaldı. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı.

İşte o anlar:

Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı. Alt geçitte dükkanı bulunan esnaf, ürünlerini böyle topladı.

Olay yerinden gelen görüntüler:

BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.