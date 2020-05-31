Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

31 Mayıs 2020, Pazar 16:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

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