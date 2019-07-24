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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL (DHA)

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