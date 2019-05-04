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Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı: 24 saat sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini belirterek İstanbul için bu gece saat 00.00'dan yarın saat 00.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' kategoride uyarı yayınladı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı: 24 saat sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir" denildi.


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