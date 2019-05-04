Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı: 24 saat sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini belirterek İstanbul için bu gece saat 00.00'dan yarın saat 00.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' kategoride uyarı yayınladı