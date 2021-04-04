Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı. Yağış alan bölgelerde lodos da etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar, İç Anadolu'da da sağanak bekleniyor. Yetkililer, Doğu Anadolu'yu kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyardı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı. Yağış alan bölgelerde lodos da etkili olacak.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar, İç Anadolu'da da sağanak bekleniyor. Yetkililer, Doğu Anadolu'yu kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyardı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 İLDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile akşam saatlerinde Erzincan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın da güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan ve Iğdır'da 4, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı ve Kars'ta 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 83 santimetre ölçüldü.Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının; Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, Doğalgaz ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. İZMİR °C, 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu.ERZURUM °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. DİYARBAKIR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu