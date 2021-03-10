Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

AA

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