Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.
10 Mart 2021, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
AA