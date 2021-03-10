Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

10 Mart 2021, Çarşamba 19:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

AA

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