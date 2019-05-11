Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ ile bölgenin doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.