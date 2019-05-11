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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

İstanbul'da bugün parçalı, çok bulutlu; aralıklı olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların 06.00-18.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor

11 Mayıs 2019, Cumartesi 07:59 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Bugün dışarı çıkacaklar dikkat!

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ ile bölgenin doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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