Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji tarafından İstanbul, Çanakkale, Muğla, Antalya, Düzce, Bartın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

08 Ocak 2021, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


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