Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin İstanbul için kar uyarısının ardında kent iki gün bembeyaz manzaraya uyanmıştı. Yapılan son açıklamada ise Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edildi.

26 Mart 2021, Cuma 10:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölgenin doğusunda İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksekliklerde kar tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya'nın doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor. Batısında sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sakarya'nın doğusunda öğleden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

 Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.

7 İL İÇİN ZİRAİ DON

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 7 ilde tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

AA

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