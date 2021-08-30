Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada, Kuzey ve Doğu Akdeniz'e parçalı bulutlu bir hava hakim olacakken, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz'de ise yağmurun etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağmur uyarısında bulundu. İşte, 30 Ağustos Pazartesi hava durumu tahmini...
30 Ağustos 2021, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji, bugünkü hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde yaşanan yoğun sıcaklığın ne zaman son bulacağı konusunda sorular devam ederken, Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı geldi. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının ise 3-8 derece mevsim normallerinin üzerinden olacağı ifade edildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?
BUGÜNKÜ HAVA DURUMU
Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.