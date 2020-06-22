Türkiye Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa için 'sarı' uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa için 'sarı' uyarı

Meteoroloji, İstanbul ve Bursa için yarın 'sarı alarm' vererek kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Meteoroloji 'sarı uyarı' ile duyurduğu yağışın 09.00 ile 20.00 saatleri arasında beklendiğini kaydetti.

Bursa için de uyarı geldi

Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yarın saat 07.00'den 20.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

DHA-İHA


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