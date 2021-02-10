Türkiye Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:26 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olacak. Trakya'da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın kuvveti yer yer 75-88 kilometreye ulaşacağından çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı uyarısı yapıldı.

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

AA

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