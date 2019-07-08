İstanbul'da yaz sıcakları etkisini güçlü şekilde hissettiriyor. Ancak Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün öğle saatlerinden sonra ve özellikle haftanın ortasında çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR DA HIZLA DÜŞECEK

İstanbul'da bir süredir 32-33 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları perşembe günü 7 derece birden azalarak 25 dereceye düşecek. İstanbul'daki bu sıcaklık değişimi gök gürültülü sağanağa neden olacak. Çarşamba günü başlayacak yağışın cuma günü sona ereceği tahmin ediliyor. Sıcaklık cuma günü de 27 derece civarında olacak. (Posta)

İşte İstanbul'un 5 günlük hava tahmini:







