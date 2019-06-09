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Meteoroloji'den İstanbul'a gökgürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika yağmur uyarısı geldi.

09 Haziran 2019, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul'a gökgürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak yarından itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

3 GÜNE DİKKAT!

İstanbul'da yarın başlayacak gök gürültülü sağanak yağış pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. Sıcaklıklarda 3 derece azalma görülecek. Perşembe günü ise yağmur kesiliyor. (Posta)

İşte 5 günlük hava tahmini:



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