Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak yarından itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

3 GÜNE DİKKAT!

İstanbul'da yarın başlayacak gök gürültülü sağanak yağış pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. Sıcaklıklarda 3 derece azalma görülecek. Perşembe günü ise yağmur kesiliyor. (Posta)

İşte 5 günlük hava tahmini:







