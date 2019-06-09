Meteoroloji'den İstanbul'a gökgürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika yağmur uyarısı geldi.
Meteoroloji'den alınan son verilere göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Ancak yarından itibaren kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
3 GÜNE DİKKAT!
İstanbul'da yarın başlayacak gök gürültülü sağanak yağış pazartesi, salı ve çarşamba günü etkili olacak. Sıcaklıklarda 3 derece azalma görülecek. Perşembe günü ise yağmur kesiliyor. (Posta)
İşte 5 günlük hava tahmini: