Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR BUGÜN SICAĞA YARIN YAĞMURA DİKKAT!

İstanbul'da bugün güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık 30 derece. Ancak bugün sıcaklığın 30 dereceye ulaşması nem oranının da yüzde 96'lara kadar çıkması bekleniyor. Bu da hissedilir sıcaklıklarda ciddi bir artışın yaşanmasına neden olacak.

Bugün beklenen sıcak havanın ardından yarın ve cumartesi günü İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış görülecek. Lokal yağışların görüleceği iki gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise hava bulutlu.

İşte 5 günlük hava tahmini: