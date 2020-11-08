Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
08 Kasım 2020, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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