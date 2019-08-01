Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A UYARI!

Meteoroloji'nin son verilerinde İstanbul'da cuma, pazar ve pazartesi günleri sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Bugün sıcaklık 33 derece. Cuma günü sağanak yağmurlu ve 32, cumartesi gökyüzü açık 32 derece olacak. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ve yağmur etkili olacak.

İşte 5 günlük hava tahmini: