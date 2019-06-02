Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika yağış uyarısı geldi. Sokağa çıkmadan önce mutlaka hava durumuna bakın...
Meteoroloji son güncel verilerinde bugün İstanbul'da yağış beklediğini açıkladı. Buna göre İstanbul'da saat 12:00 ila 18:00 arasında yer yergök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
YARIN DA DEVAM EDECEK
İstanbul'da yağmur akşam saatlerinde kesilecek ancak Meteoroloji yarın da İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu
BAYRAMDA HAVA
İstanbul bayramı bulutlu ve açık bir gökyüzünde karşılayacak. 3 gün boyunca sıcaklıklar 27-28 derece civarında seyredecek. (Posta)
İşte 5 günlük hava tahmini: